24 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'tan kadrosuna kattığı Samuel Osayi'nin maliyeti belli oldu. İlk olarak Haziran ayında kadroya katılması planlanan ancak ihtiyaç doğrultusunda transferin Ocak ayına çekilmesi sebebiyle sarı lacivertlilerin kasasından çıkacak olan rakam belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

Yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transfere de hızlı bir başlangıç yapan , son olarak Osayi-Samuel'in transferini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!

Daha önce Nijeryalı kanat oyuncusunun sezon sonu takıma katılacağı açıklanırken, sarı-lacivertliler flaş bir hamleyle transferi erkene aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!

Haziran 2021'de bedelsiz olarak kadroya katılacak olan ve 4 senelik sözleşme yapılan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, takımın ihtiyaçları kapsamında ocak ayında kadroya dahil edilmesi planlandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!

Normal bir transferin bedelinin 2-3 milyon euroyu bulabileceği, ocak ayında 6 aylık kiralık oyuncu bulmanın da çok zor olacağı tespit edildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!

Bu doğrultuda daha önce uzlaşma sağlanamayan kulübüyle tekrar masaya oturuldu. Samuel'in ocak ayından itibaren 'ye katılması için cüzi bir bonservis bedeli üzerinde anlaşıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!

'in haberine göre; ilk olarak 750 bin sterlin talep eden ekibi, hem Samuel'in ısrarla 'yi istemesi hem de sarı-lacivertli kulübün ısrarcı tutumuyla görüşmeleri kolaylaştırdı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!

450 BİN EUROYA İŞ BİTTİ!
İki kulübün sportif direktörleri ve , 450 bin sterlin rakamında ortak noktayı yakaladı. Perotti'nin maaş yükünden de tamamen kurtulacak sarı-lacivertliler, gelecek vaat eden genç bir yıldızı da 1 milyon euronun altında bir rakama hem de 4.5 yıllığına renklerine katmış oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!

'den yapılan resmi açıklamada da Samuel'in devre arasında takıma katılması için QPR ile anlaşma sağlandığı, genç yıldızın kısa sürede İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği vurgulandı.

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