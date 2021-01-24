Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!
Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'tan kadrosuna kattığı Samuel Osayi'nin maliyeti belli oldu. İlk olarak Haziran ayında kadroya katılması planlanan ancak ihtiyaç doğrultusunda transferin Ocak ayına çekilmesi sebebiyle sarı lacivertlilerin kasasından çıkacak olan rakam belli oldu. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transfere de hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak Osayi-Samuel'in transferini açıklamıştı.
Daha önce Nijeryalı kanat oyuncusunun sezon sonu takıma katılacağı açıklanırken, sarı-lacivertliler flaş bir hamleyle transferi erkene aldı.
Haziran 2021'de bedelsiz olarak kadroya katılacak olan ve 4 senelik sözleşme yapılan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, takımın ihtiyaçları kapsamında ocak ayında kadroya dahil edilmesi planlandı.
Normal bir transferin bedelinin 2-3 milyon euroyu bulabileceği, ocak ayında 6 aylık kiralık oyuncu bulmanın da çok zor olacağı tespit edildi.
Bu doğrultuda daha önce uzlaşma sağlanamayan Queens Park Rangers kulübüyle tekrar masaya oturuldu. Samuel'in ocak ayından itibaren Fenerbahçe'ye katılması için cüzi bir bonservis bedeli üzerinde anlaşıldı.
Milliyet'in haberine göre; ilk olarak 750 bin sterlin talep eden Championship ekibi, hem Samuel'in ısrarla Fenerbahçe'yi istemesi hem de sarı-lacivertli kulübün ısrarcı tutumuyla görüşmeleri kolaylaştırdı.
450 BİN EUROYA İŞ BİTTİ!
İki kulübün sportif direktörleri Les Ferdinand ve Emre Belözoğlu, 450 bin sterlin rakamında ortak noktayı yakaladı. Perotti'nin maaş yükünden de tamamen kurtulacak sarı-lacivertliler, gelecek vaat eden genç bir yıldızı da 1 milyon euronun altında bir rakama hem de 4.5 yıllığına renklerine katmış oldu.
Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada da Samuel'in devre arasında takıma katılması için QPR ile anlaşma sağlandığı, genç yıldızın kısa sürede İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği vurgulandı.
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