Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'in maliyeti belli oldu!

450 BİN EUROYA İŞ BİTTİ!

İki kulübün sportif direktörleri Les Ferdinand ve Emre Belözoğlu, 450 bin sterlin rakamında ortak noktayı yakaladı. Perotti'nin maaş yükünden de tamamen kurtulacak sarı-lacivertliler, gelecek vaat eden genç bir yıldızı da 1 milyon euronun altında bir rakama hem de 4.5 yıllığına renklerine katmış oldu.