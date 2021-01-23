Fenerbahçe'nin borcu 4 milyar 719 milyon TL!

Fenerbahçe Kulübü, aylık divan kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin toplam borcunun 4 milyar 719 milyon TL olduğu açıklandı. |­ Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Kurulda ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu da duyuruldu. Sarı-lacivertlilerin toplam borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.

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