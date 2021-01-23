23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin borcu 4 milyar 719 milyon TL!

F.Bahçe'nin borcu açıklandı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

, aylık divan kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin toplam borcunun 4 milyar 719 milyon TL olduğu açıklandı. |­ Son dakika Fenerbahçe haberleri

'nün yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı , Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Kurulda ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu da duyuruldu. Sarı-lacivertlilerin toplam borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.

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