23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in corona virüsü test sonucu negatif çıktı!

Mesut Özil'in corona virüsü test sonucu belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'nin devre arası transfer döneminde 'den kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman yıldız 'in, yapılan ilk corona virüsü test sonucu negatif çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'de aylık divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan başkan Ali Koç, her konuda anlaşma sağladıkları Türk asıllı Alman yıldız 'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Koç, 32 yaşındaki oyuncuya yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

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