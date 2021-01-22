22 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko | CANLI

CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

THY 'in () 21. haftasında temsilcimiz , Rus ekibi deplasmanında parkeye çıkıyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

'nin () 21. hafta müsabakasında , 'yu ağırlıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

İlk çeyrek: CSKA Moskova 21-15 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek oynanıyor: CSKA Moskova 23-15 Fenerbahçe Beko

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR...

CSKA MOSKOVA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanan CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko müsabakası TSİ 20.00'de başladı ve beIN Sport 3'ten canlı yayınlanıyor.

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