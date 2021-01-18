18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den flaş Osayi hamlesi! Devre arasında...

F.Bahçe'den flaş Osayi hamlesi! Devre arasında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'nin gelecek sezon öncesi kadrosuna katacağı Samuel'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyu devre arasında takımda görmek için kulübü QPR'ye 800 bin euro önerdi.

Sarı-lacivertlilerin sezon sonu için anlaştığı Samuel'de flaş bir gelişme yaşandı. F.Bahçe, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldız için kulübü ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sezon sonunda bedelsiz olarak imza atacak olan 23 yaşındaki kanat oyucusunun bu ay Çubuklu'yu giymesini isteyen Kanarya, QPR'a 800 bin euro bonservis bedeli önerdi. Sportif direktör 'nun İngiliz ekibindeki meslektaşı Les Ferdinand ile temasa geçtiği öğrenildi. Osayi'nin de kısa süre içinde 'ye gelmek istediği belirtilirken, QPR yönetiminin kararını kısa sürede içinde vermesi bekleniyor. (Fotomaç)

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