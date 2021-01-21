Fenerbahçe'de Tisserand oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Tisserand sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

Sarı - lacivertlilerin Kongolu stoperi Tisserand, topsuz alanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedyeyle kenara geldi. Tisserand'ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon da Sadık Çiftpınar, Sivasspor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.





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