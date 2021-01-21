21 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tisserand oyuna devam edemedi

F.Bahçe'de yıldız isim oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 20. haftasında oynanan - mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız ismi sakatlanarak oyundan çıktı.

'in 20. haftasında deplasmanına konuk olan 'de sakatlık şoku yaşandı.

Sarı - lacivertlilerin Kongolu stoperi , topsuz alanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedyeyle kenara geldi. Tisserand'ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon da Sadık Çiftpınar, Sivasspor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

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