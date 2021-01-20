Fenerbahçe'nin gelecek vadeden futbolcusu Gürkan Başkan, Muğlaspor'a kiralandı. Gürkan Başkan'ın yaşamı, kariyeri ve özellikleri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gürkan Başkan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. İç transferde de adımlar atan sarı lacivertli ekip, gelecek vadeden yıldız adayı Gürkan Başkan'ı Muğlaspor'a kiraladı. Peki, Gürkan Başkan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

GÜRKAN BAŞKAN KİMDİR?

Gürkan Başkan, 1 Nisan 2002'de Bursa'da doğdu. Futbol hayatına 2013 yılında Bursa Ufukspor'un altyapısında başladı. Gürkan Başkan, 2014'de Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Stoper mevkinde görev alan Gürkan Başkan, Fenerbahçe'de U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarında görev aldı. Fenerbahçe altyapı takımlarında başarılı bir performans sergileyen Gürkan, 18 yaşında ve 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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