Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber

Uzun süredir sakatlıkları bulunan isimlerden Jose Sosa, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci, dün takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Uzun süredir sakatlıkları bulunan isimlerden Jose Sosa, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci, dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Hafif sakatlığı bulunan Sinan Gümüş'ün ise tedavisine devam edildi. Bu arada Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan diğer bir isim Diego Perotti ise ameliyat olmak için Finlandiya'ya gitti.

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