20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Dennis Man'a Becali engeli

Dennis Man'a Becali engeli
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Fenerbahçe'nin listesindeki Dennis Man için Başkanı Becali açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin listesindeki Dennis Man için Başkanı Becali açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki kanat oyuncusunu satmayı düşünmediğini belirten Becali, "Fenerbahçe'nin ilgisi beni ilgilendirmiyor. Hiçbir oyuncuyu satmıyorum" dedi.

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