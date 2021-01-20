Fenerbahçe'de Dennis Man'a Becali engeli

Fenerbahçe'nin listesindeki Dennis Man için Steaua Bükreş Başkanı Becali açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin listesindeki Dennis Man için Steaua Bükreş Başkanı Becali açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki kanat oyuncusunu satmayı düşünmediğini belirten Becali, "Fenerbahçe'nin ilgisi beni ilgilendirmiyor. Hiçbir oyuncuyu satmıyorum" dedi.

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