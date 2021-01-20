20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a 3 ülkeden talip!

Ozan Tufan'a 3 ülkeden talip!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ozan Tufan, Avrupa kulüplerini peşine taktı. ve ’in ardından Rus ve İtalyan kulüpleri de yıldız futbolcuya talip oldu.

Ozan Tufan'ın performansı arttıkça kendisiyle ilgilenen kulüplerin de sayısı artıyor. Takvim'in haberine göre, İngiliz ekipleri ve 'in ardından 2 Rus ve 2 İtalyan kulübünün de Ozan Tufan için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Bu arada Crystal Palace'ın Ozan Tufan için sarı-laciverti kulübe 8 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği yönetimin ise bunu hiç düşünmeden geri çevirdiği de gelen haberler arasında. İngiliz ekibinin teklifini ciddi anlamda arttırması geriyor. Zira Fenerbahçe, Ozan Tufan için kapıyı 12 milyon euro'dan açıyor. Rakamın daha da artması ihtimal dahilinde. Fenerbahçe'nın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan için yönetim belirlediği fiyattan taviz vermiyor.

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