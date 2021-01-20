Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a 3 ülkeden talip!
Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ozan Tufan, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Crystal Palace ve West Bromwich’in ardından Rus ve İtalyan kulüpleri de yıldız futbolcuya talip oldu.
Ozan Tufan'ın performansı arttıkça kendisiyle ilgilenen kulüplerin de sayısı artıyor. Takvim'in haberine göre, İngiliz ekipleri Crystal Palace ve West Bromwich'in ardından 2 Rus ve 2 İtalyan kulübünün de Ozan Tufan için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
Bu arada Crystal Palace'ın Ozan Tufan için sarı-laciverti kulübe 8 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği yönetimin ise bunu hiç düşünmeden geri çevirdiği de gelen haberler arasında. İngiliz ekibinin teklifini ciddi anlamda arttırması geriyor. Zira Fenerbahçe, Ozan Tufan için kapıyı 12 milyon euro'dan açıyor. Rakamın daha da artması ihtimal dahilinde. Fenerbahçe'nın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan için yönetim belirlediği fiyattan taviz vermiyor.
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