20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı

Ömer Faruk kadro dışı bırakıldı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.01.2021

Sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen Ömer Faruk için dün flaş bir karar alındı. Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt veren 17 yaşındaki futbolcu, kadro dışı bırakıldı.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen Ömer Faruk için dün flaş bir karar alındı. Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt veren 17 yaşındaki futbolcu, kadro dışı bırakıldı. ekiplerinin yakından ilgilendiği genç oyuncunun çalışmalarına bireysel olarak devam edeceği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı F.Bahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı
F.Bahçe'den Muriqi bombası! Emre Belözoğlu devrede F.Bahçe'den Muriqi bombası! Emre Belözoğlu devrede
F.Bahçe'ye Mesut Özil piyangosu! Kasayı dolduracak F.Bahçe'ye Mesut Özil piyangosu! Kasayı dolduracak
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör