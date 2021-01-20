Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı

Sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen Ömer Faruk için dün flaş bir karar alındı. Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt veren 17 yaşındaki futbolcu, kadro dışı bırakıldı.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen Ömer Faruk için dün flaş bir karar alındı. Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt veren 17 yaşındaki futbolcu, kadro dışı bırakıldı. Alman ekiplerinin yakından ilgilendiği genç oyuncunun çalışmalarına bireysel olarak devam edeceği öğrenildi.

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