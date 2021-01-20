Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu

Bu sezon kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu. Faslı futbolcunun Erzurumspor ile anlaştığı öğrenildi.

Bu sezon kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu. Faslı futbolcunun Erzurumspor ile anlaştığı öğrenildi. 34 yaşındaki oyuncunun yeni takımı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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