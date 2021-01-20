20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu

Dirar'ın yeni adresi belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Bu sezon kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu. Faslı futbolcunun ile anlaştığı öğrenildi.

Bu sezon kadro dışı bırakılan Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu. Faslı futbolcunun ile anlaştığı öğrenildi. 34 yaşındaki oyuncunun yeni takımı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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