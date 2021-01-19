19 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den şut bombardımanı

F.Bahçe'den şut bombardımanı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

İlk yarıda A.Gücü kalesine 6’sı isabetli 12 şut atan F.Bahçe, bu sezonki “en iyi rakamlarını” yakaladı

, 'ne deyim yerindeyse şuta boğdu... Özellikle ilk yarıda adeta tek kale oynayan sarı-lacivertliler, 45 dakikada rakip kaleye 6'sı isabetli 12 şut gönderdi. Her iki istastikte de bu sezon ligdeki en iyi rakamlarına ulaştı. İlk devrede 2 kez fileleri bulan , attığından fazlasını kaçırdı. İkinci yarıda da hücumda etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe 90 dakikayı ise 8'i isabetli 17 şut, yüzde 58 topla oynama, 430 başarılı pas, yüzde 81 başarılı pas istatistikleriyle tamamladı. Sezonun en iyi maçlarından birine imza attı.

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