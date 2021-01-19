19 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia kilit rol oynadı

Valencia kilit rol oynadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Ekvadorlu, sahada basmadık yer bırakmadı. Hücum organizasyonlarının birçoğunda başrolü oynayan 31 yaşındaki yıldız, futbolunu bir de golle taçlandırdı

Bu sezon corona virüsü ve sakatlıklarla başı dertte olan Enner , dün sahnedeydi. 'nin yıldız ismi, galibiyetinde kilit rol oynadı. Sakatlanana kadar oyunda kaldığı 67 dakikada sahada basmadık yer bırakmayan 31 yaşındaki futbolcu, hücum organizasyonlarının birçoğunda başrolü oynadı. Özellikle kanatlardan yaptığı bindirmelerle rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten Valencia, teknik heyetten de tam puan aldı. Başarılı performansını bir de golle süsleyen yıldız futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı ifade edildi.

"EN İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu sezon 13. lig maçında 2. kez rakip fileleri havalandıran , karşılaşmanın ardından da bir hayli mutluydu. Attığı golden çok 3 puanın önemine değinen Ekvadorlu yıldız, "Maç maç düşünüyoruz ve galibiyet serimizi sürdürdüğümüz için mutluyuz. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Hocamızın bizdek istediklerini yerine getiriyoruz. Şanssızlıklar yaşadık, talihsiz sonuçlar aldık. Ancak hatalarımızdan ders çıkararak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Amacımız artık ligde zirveye çıkmak olacak."

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