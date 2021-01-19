19 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta yine boş geçmedi

Samatta yine boş geçmedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Uzun süren sakatlık döneminin ardından 'nda karşı ilk 11'de sahaya çıkan Mbwana Samatta, dün de 'ne karşı forma giydi. Kupada attığı golle hayat bulan Tanzanyalı oyuncu, dün de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Uzun süren sakatlık döneminin ardından 'nda karşı ilk 11'de sahaya çıkan Mbwana Samatta, dün de 'ne karşı forma giydi. Kupada attığı golle hayat bulan Tanzanyalı oyuncu, dün de rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk 11'de çıktığı son iki maçta gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, zorlu fikstür öncesi performansıyla teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
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