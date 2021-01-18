Mesut Özil'in ardından Vedat Muriqi! Eşi paylaştı...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in ardından, Vedat Muriqi'nin eşi flaş bir paylaşımda bulundu. Kosovalı futbolcunun eşi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in İstanbul'a inişi sosyal medya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Sadece sarı lacivertli taraftarlar değil, tüm dünyada oldukça konuşulan bu transferde bir başka sürpriz gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Mesut Özil'in İstanbul'a iniş yaptığı esnada Kosovalı golcünün yaşanan gelişmeleri televizyondan takip ettiği bir anı paylaştı.

Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin sinyalini verdiği "Gel Gündüzle Gece Olalım..." paylaşımına atıfa bulunarak aynı şarkının sözlerini paylaşımına ekledi.

Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in gelişini canlı yayında izlediği o an sosyal medyada gecenin en fazla konuşulan karelerinden biri oldu.

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