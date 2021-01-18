18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil'in ardından Vedat Muriqi! Eşi paylaştı...

Mesut Özil'in ardından Vedat Muriqi! Eşi paylaştı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

'nin yeni transferi 'in ardından, 'nin eşi flaş bir paylaşımda bulundu. Kosovalı futbolcunun eşi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

'nin dünyaca ünlü yıldızı 'in 'a inişi sosyal medya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Sadece sarı lacivertli taraftarlar değil, tüm dünyada oldukça konuşulan bu transferde bir başka sürpriz gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü 'nin eşi Edibe Muriqi, Mesut Özil'in İstanbul'a iniş yaptığı esnada Kosovalı golcünün yaşanan gelişmeleri televizyondan takip ettiği bir anı paylaştı.

Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin sinyalini verdiği "Gel Gündüzle Gece Olalım..." paylaşımına atıfa bulunarak aynı şarkının sözlerini paylaşımına ekledi.

Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in gelişini canlı yayında izlediği o an sosyal medyada gecenin en fazla konuşulan karelerinden biri oldu.

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