18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mesut Özil sonrası bir dünya yıldızı daha

Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncunun ardından bir dünya yıldızını daha renklerine bağlayacağı öne sürüldü. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mesut Özil sonrası bir dünya yıldızı daha
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'i alarak, "Hayal" denilen bir transferi gerçekleştiren için "O kadar da değil!" dedirtecek bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mesut Özil sonrası bir dünya yıldızı daha

'i alarak tüm dünyanın gündemine oturan 'nın, 'de beklediğini bulamayan için girişimde bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mesut Özil sonrası bir dünya yıldızı daha

'un haberine göre; 'nin , 'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan 30 yaşındaki yıldızı 6 aylık kiralamak için İspanyol ekibiyle görüşeceği bildirildi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mesut Özil sonrası bir dünya yıldızı daha

115 MİLYONA GİTMİŞTİ

'un haricinde pek çok haber sitesinin de yer verdiği habere göre, Fenerbahçeli bir yöneticinin yönetimiyle temas kurduğu ve Hazard'ın sezon sonuna kadar kiralamak için bir teklif sunacağı kaydedildi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mesut Özil sonrası bir dünya yıldızı daha

'da yer alan haberlerde transferin gerçekleşmesinin zor olduğu da belirtildi.

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Mesut Özil sonrası bir dünya yıldızı daha

'nın yıldızı , 2019'da 'ye büyük umutlarla, 115 milyon euro'ya transfer olsa da sakatlıklar yüzünden gözden düştü. 32 maçta sadece 3 gole imza attı.

(Fotomaç)

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