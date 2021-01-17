Fenerbahçe'nin gelecek sezon için transfer ettiği ve 4 yıllık anlaşma sağladığı Bright Osayi-Samuel'in geçemeyeceği defans oyuncusu yok gibi. Bu sezon 56 kezle Championship'te en fazla çalım atan futbolcu olan Osayi, 22 tane de şut pası verdi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers'dan renklerine bağladığı Bright Osayi-Samuel yetenekleriyle Diego Perotti'yi aratmayacak bir isim. Nijeryalı oyuncu da tıpkı Perotti gibi adam eksiltme ustası. 23 yaşındaki kanat, Chmapionship'te 56 kezle bu sezon en fazla çalım atan oyuncu. Geride kalan 21 haftada 3 gol atan, 3 de asist yapan Osayi, 22 şut pası verdi. 135 kez rakip ceza sahasında topla buluşup, yüzde 84'lük pas isabet yüzdesi yakaladı.



10 YAŞINDA GÖÇ ETTİ

Gelecek sezondan itibaren 4 yıllığına F.Bahçe'ye katılacak Samuel, kariyerinde hiç üst lig tecrübesi yaşamasa da yetenekleri ve performansıyla birçok kulübün radarına girdi. Championship'te 109 maçta 11 gol 13 asist istatistiği olan genç yıldız, İngiltere'de Lig-1'de 27 maçta 3 asist, Lig-2'de ise 31 maçta 4 gol 3 asistle oynadı. Nijerya Okija'da doğan Osayi, 10 yaşında İngiltere'ye göç etti. Öncesinde bir süre İspanya'da yaşadı.



IRKÇI TAVIRLAR KAÇIRDI

Osayi-Samuel'i İngiltere'den koparan ve F.Bahçe'ye gelmesini sağlayan nedenler arasında ırkçılığın da olduğu ifade ediliyor. Nijeryalı futbolcu son olarak Norwich maçından sonra rakip takım taraftarlarının ırkçı tacizlerine maruz kaldı. Osayi'nin yaşadığı bu olayın Londra'dan ayrılma kararını hızlandırdığı belirtildi. 23 yaşındaki oyuncu, bu nedenle Rangers ya da Celtic yerine F.Bahçe'yi tercih etti.



BIRAKIN ŞİMDİ GİDEYİM

Sezon sonu için Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Osayi- Samuel ara transferde gelmek için QPR'den izin istedi. Başarılı oyuncu haziran ayını beklemeden ayrılma talebini yönetime iletirken, menajerinin İngiliz ekibi ile hafta başında bu konuyu görüşeceği bildirildi. QPR onay verirse, Fenerbahçe'nin bir miktar para ödemeye de hazır olduğu öğrenildi.



PARKTA OYNARKEN KEŞFEDİLDİ

Osayi, 16 yaşında iken keşfedilmesini şöyle anlatıyor: "Bir parkta arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Bir gün Manchester United gözlemcilerinden biri parkta beni görmüş. Dikkat kesilmiş.Blackpool genç takımının antrenörü Richie Kyle'yi görmüş ve benden bahsetmiş. Richie annemi aramış ve Blackpool'un beni denemek istediğini söylemiş. İşte her şey böyle başladı."

1.75 boyundaki Osayi, süratli ve driplingi seven bir oyuncu. İki kanatta da görev alabiliyor. Top sürmede çok başarılı. Birebirde rakibinin üzerine gidip, dar alanda çalım atabiliyor.



'ZIRVEYE ÇIKACAĞIM'

2020'nin ortasında verdiği bir röportajda kariyer hedefini açıklayan Osayi şöyle konuşmuştu: "Tüm dünyaya en iyi kanat oyuncularından biri olduğumu göstereceğim. Herkes bunu görecek. Benim yeri zirve!"

(Fotomaç)

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