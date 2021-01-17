17 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!

Fenerbahçe Mesut Özil için geri sayıma geçti. Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan ve sosyal medya hesabından transferin sinyalini veren sarı-lacivertlilerin, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek 32 yaşındaki futbolcu için görülmemiş bir imza töreni hazırladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Artık aşıklar kavuşuyor... , uzun süredir görüşme halinde olduğu Özil transferinde imza aşamasına geldi. Sezon sonu mukavelesinin biteceği ile yapılan sıkı pazarlıkların ardından sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mesut'un bugün 'a gelmesi bekleniyor. medyası, Arsenal ile karşılıklı olarak anlaşan yıldız futbolcunun yurt dışından döndüğü 'da karantina süresinin de dün bittiğini yazdı. 'ye bugün adım atacak olan 32 yaşındaki oyuncunun yarın da tesislerde imza atacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!

'yu giymek için geri sayıma geçen , dün de sosyal medyanın en çok konuşulan ismiydi. Yalnızca 'de değil tüm dünyada yıldız futbolcu için yorumlarda bulunuldu. ' Mesut oluyor' etiketi de sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında ilk sıraya çıktı. yetkilileri ile dün sabah erken saatlerde görüşen Mesut ve menajeri 'ün anlaşma sağlandıktan sonra tesislerden hemen ayrıldığı kaydedildi. Mesut'un devinden alacağı ücretin büyük kısmından feragat ettiği de öğrenildi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!

, merakla beklenen Özil transferi için ilk "RESMİ" sinyali verdi. Sarı-lacivertliler hesabından "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşım yaparak ile anlaşma yapıldığını da gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!

TAKİPÇİ SAYISI 87 MİLYON

Sosyal medyayı düzenli olarak kullanan Özil'in 3 farklı platformdaki takipçi sayısı toplam 87 milyona çıktı. 32 yaşındaki futbolcunun instagram'da 23.1, 'da 25.6, 'ta ise 38.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!

SPONSORLAR KAPIDA

Özil'in transferi, 'yi birçok pazarda da güçlü hale getirecek. Uzak doğuda ve ülkelerinde sevilen futbolculardan biri olan Mesut'un sponsorluk ve lisanslı ürünlerin satışı konusunda sarı-lacivertlilere ekstra gelir sağlaması bekleniyor. Birçok sponsorun da şimdiden Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!

SENELİK 4 MİLYON

'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de bonus alacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!

FORMADA HEDEF 1 MİLYON SATIŞ

'de forma giydiği dönemde forması en çok satılan isim olan Özil'in 'ye de bu konuda destek olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun imza attığı günden itibaren formalarını Fenerium mağazalarında çok sayıda satışa çıkaracak. Yönetim, sezon sonuna kadar forma satışlarında 1 milyonu hedefliyor.

Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!

VİDEOSU OLAY OLACAK

Özil transferini kulübün tanınırlığının artması için iyi bir PR çalışmasıyla duyurmayı planlayan , sürpriz bir video hazırlıyor. Sarı-lacivertli yetkililer, ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen Mesut'un eski takım arkadaşlarının yer aldığı video yayınlayacak. Alex ve Persie gibi Fenerbahçe'nin eski oyuncularının da videoda bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!

HELİKOPTERLE KADIKÖY'E İNECEK

Yüzyılın transferinin imza töreni de çok konuşulacak. Yönetimi'nin Özil'e Ülker Stadı'nda imza attırması bekleniyor. Başkan Ali Koç'a ait bir helikopterle stada indirileceği belirtilen Mesut'un sarı-lacivertli formayı giyeceği anlarda sayılı taraftar ve özel davetli yer alacak. İmza töreninin yalnızca kulüp televizyonu ve youtube'da yayınlanacağı kaydedildi.

(Fotomaç)

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