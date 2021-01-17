Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!

Çubuklu'yu giymek için geri sayıma geçen Mesut, dün de sosyal medyanın en çok konuşulan ismiydi. Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada yıldız futbolcu için yorumlarda bulunuldu. 'Fenerbahçe Mesut oluyor' etiketi de sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında ilk sıraya çıktı. Arsenal yetkilileri ile dün sabah erken saatlerde görüşen Mesut ve menajeri Erkut Söğüt'ün anlaşma sağlandıktan sonra tesislerden hemen ayrıldığı kaydedildi. Mesut'un İngiliz devinden alacağı ücretin büyük kısmından feragat ettiği de öğrenildi.

