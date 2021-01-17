Fenerbahçe'den Mesut Özil için görülmemiş imza töreni!
Fenerbahçe Mesut Özil için geri sayıma geçti. Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan ve sosyal medya hesabından transferin sinyalini veren sarı-lacivertlilerin, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek 32 yaşındaki futbolcu için görülmemiş bir imza töreni hazırladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Artık aşıklar kavuşuyor... Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Mesut Özil transferinde imza aşamasına geldi. Sezon sonu mukavelesinin biteceği Arsenal ile yapılan sıkı pazarlıkların ardından sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mesut'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İngiliz medyası, Arsenal ile karşılıklı olarak anlaşan yıldız futbolcunun yurt dışından döndüğü Londra'da karantina süresinin de dün bittiğini yazdı. Türkiye'ye bugün adım atacak olan 32 yaşındaki oyuncunun yarın da tesislerde imza atacağı belirtiliyor.
Çubuklu'yu giymek için geri sayıma geçen Mesut, dün de sosyal medyanın en çok konuşulan ismiydi. Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada yıldız futbolcu için yorumlarda bulunuldu. 'Fenerbahçe Mesut oluyor' etiketi de sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında ilk sıraya çıktı. Arsenal yetkilileri ile dün sabah erken saatlerde görüşen Mesut ve menajeri Erkut Söğüt'ün anlaşma sağlandıktan sonra tesislerden hemen ayrıldığı kaydedildi. Mesut'un İngiliz devinden alacağı ücretin büyük kısmından feragat ettiği de öğrenildi.
Fenerbahçe, merakla beklenen Mesut Özil transferi için ilk "RESMİ" sinyali verdi. Sarı-lacivertliler Twitter hesabından "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşım yaparak Mesut Özil ile anlaşma yapıldığını da gözler önüne serdi.
SPONSORLAR KAPIDA
Mesut Özil'in transferi, Fenerbahçe'yi birçok pazarda da güçlü hale getirecek. Uzak doğuda ve Arap ülkelerinde sevilen futbolculardan biri olan Mesut'un sponsorluk ve lisanslı ürünlerin satışı konusunda sarı-lacivertlilere ekstra gelir sağlaması bekleniyor. Birçok sponsorun da şimdiden Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.
SENELİK 4 MİLYON
Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de bonus alacağı belirtildi.
FORMADA HEDEF 1 MİLYON SATIŞ
Arsenal'de forma giydiği dönemde forması en çok satılan isim olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye de bu konuda destek olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun imza attığı günden itibaren Mesut Özil formalarını Fenerium mağazalarında çok sayıda satışa çıkaracak. Yönetim, sezon sonuna kadar forma satışlarında 1 milyonu hedefliyor.
VİDEOSU OLAY OLACAK
Mesut Özil transferini kulübün tanınırlığının artması için iyi bir PR çalışmasıyla duyurmayı planlayan Fenerbahçe, sürpriz bir video hazırlıyor. Sarı-lacivertli yetkililer, Arsenal ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen Mesut'un eski takım arkadaşlarının yer aldığı video yayınlayacak. Alex ve Persie gibi Fenerbahçe'nin eski oyuncularının da videoda bulunacağı öğrenildi.
HELİKOPTERLE KADIKÖY'E İNECEK
Yüzyılın transferinin imza töreni de çok konuşulacak. Fenerbahçe Yönetimi'nin Mesut Özil'e Ülker Stadı'nda imza attırması bekleniyor. Başkan Ali Koç'a ait bir helikopterle stada indirileceği belirtilen Mesut'un sarı-lacivertli formayı giyeceği anlarda sayılı taraftar ve özel davetli yer alacak. İmza töreninin yalnızca kulüp televizyonu ve youtube'da yayınlanacağı kaydedildi.
(Fotomaç)
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