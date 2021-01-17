Attila Szalai'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

SOL BEKTE DE OYNUYOR



BİR dönem Bursa'da oynayan vatandaşı Dzsuzdzak'la konuştuğunu söyleyen 1.92'lik Macar oyuncu, "Türkiye ve Türk futbolu ile ilgili güzel sözler söyledi. Herkesten iyi şeyler duydum. Sol bekte de oynayabildiğimi biliyorlar. Görev verilmesi halinde her bölgede elimden geleni yaparım" diye konuştu. Bu arada Szalai'nin hafta başında İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor.