17 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Attila Szalai'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'nin Apollon Limassol takımından transfer ettiği savunma oyuncusu Attila Szalai, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Macar stoper, ülke basınına sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Attila Szalai'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Sarı-lacivertlilerin önceki gece duyurduğu transferi 'den mutlusu yok. Ülkesi 'da konuşan 22 yaşındaki stoper, " uzun süredir beni izliyordu. Benimle etkileyici bir sözleşme imzalamak istediklerini hissettim. Sözleşmemin devam etmesine rağmen transferime engel olmayan 'a minnettarım. Bunun benim için mükemmel bir fırsat olduğunu anladılar" dedi.

Attila Szalai'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

SOL BEKTE DE OYNUYOR

BİR dönem 'da oynayan vatandaşı 'la konuştuğunu söyleyen 1.92'lik Macar oyuncu, "Türkiye ve ile ilgili güzel sözler söyledi. Herkesten iyi şeyler duydum. Sol bekte de oynayabildiğimi biliyorlar. Görev verilmesi halinde her bölgede elimden geleni yaparım" diye konuştu. Bu arada Szalai'nin hafta başında 'a gelip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor.

Attila Szalai'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

, yeni transferi Szalai için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 22 yaşındaki Macar stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan , bu futbolcunun sonraki satışından da 'a pay verecek. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerden senelik 800 bin euro kazanacak.

(Fotomaç)

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