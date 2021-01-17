Fenerbahçe'de 4 oyuncu yolcu!

Transferde bombaları patlatan Fenerbahçe'de Dirar, Ademi, Lemos ve Diego Perotti ile yollar ayrılacak.

Anlaştığı oyuncuları açıklamaya başlayan Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gözden çıkarılan Diego Perotti, Kemal Ademi, Maurico Lemos ve Nabil Dirar'ın menajerleri ile görüşmeler devam ediyor. Ameliyat olması halinde 3-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Perotti ile fesih için pazarlık yapılırken; Ademi, Lemos ve Dirar'dan kulüp bulmaları istendi. Gelen teklifler hemen değerlendirilecek. Bazı talep ve temasların olduğu sızan haberler arasında... Son çare ise karşılıklı anlaşarak yolları ayırmak olacak.

(Fotomaç)

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