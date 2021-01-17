17 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 4 oyuncu yolcu!

Fenerbahçe'de 4 oyuncu yolcu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Transferde bombaları patlatan 'de , , ve ile yollar ayrılacak.

Anlaştığı oyuncuları açıklamaya başlayan , kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gözden çıkarılan , , ve 'ın menajerleri ile görüşmeler devam ediyor. Ameliyat olması halinde 3-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Perotti ile fesih için pazarlık yapılırken; , ve 'dan kulüp bulmaları istendi. Gelen teklifler hemen değerlendirilecek. Bazı talep ve temasların olduğu sızan haberler arasında... Son çare ise karşılıklı anlaşarak yolları ayırmak olacak.

(Fotomaç)

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