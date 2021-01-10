10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki!

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa tepki!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

, Fatih Karagümrük ile arasında oynanan maç sırasında ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye yönelik hakaret içerikli tezahüratların yer alması nedeniyle yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Resmi siteden yapılan açıklamada, yayıncı kuruluşa sert eleştiriler ve uyarılarda bulunulurken, beIN Sports da daha sonra bir açıklama yaparak Fenerbahçe camiasından özür diledi.

, Fatih Karagümrük ile arasında oynanan maç sırasında ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye yönelik hakaret içerikli tezahüratların yer alması nedeniyle yayıncı kuruluşa sert tepki gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YAYINCI KURULUŞTAN 'ÖZÜR' AÇIKLAMASI

Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin tepkisinin ardından resmi sitesinden bir açıklama yayınlayarak sarı-lacivertli camiadan özür diledi.

İşte o açıklama:

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