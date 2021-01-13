13 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci hamlesi!

Fenerbahçe'den İrfan Can hamlesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın da gündemine olan yıldızın transferinde temaslarını hızlandırdı.

Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez de İrfan Can Kahveci için harekete geçti. 'in yüksek bir bedel istediği 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin Deniz Türüç ile birlikte birçok oyuncuyu da takas olarak önerdiği belirtildi.

için de uzun süredir Başakşehir ile temasta olan Fenerbahçe'nin iki transferde tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

(Fotomaç)

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