Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci hamlesi!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın da gündemine olan yıldızın transferinde temaslarını hızlandırdı.

Sezon başında Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, bu kez de İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Başakşehir'in yüksek bir bedel istediği 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertlilerin Deniz Türüç ile birlikte birçok oyuncuyu da takas olarak önerdiği belirtildi.



Edin Visca için de uzun süredir Başakşehir ile temasta olan Fenerbahçe'nin iki transferde tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

(Fotomaç)

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