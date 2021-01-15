Fenerbahçe'den Youssouf atağı!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için devreye girdi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için devreye girdi. 22 yaşındaki Burundili oyuncu için teklif yapılacağı öğrenildi. Ön liberoda oynayan Youssouf bu sezon ligde sergilediği performansla dikkatleri çekerken, 15 maçta 2 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi. Fenerbahçe daha önce Vedat Muriç ile Mert Hakan Yandaş'ı da Galatasaray'ın elinden kapmıştı.

(Fotomaç)

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