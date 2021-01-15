15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Youssouf atağı!

Fenerbahçe'den Youssouf atağı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.01.2021

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için devreye girdi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için devreye girdi. 22 yaşındaki Burundili oyuncu için teklif yapılacağı öğrenildi. Ön liberoda oynayan Youssouf bu sezon ligde sergilediği performansla dikkatleri çekerken, 15 maçta 2 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi. Fenerbahçe daha önce Vedat Muriç ile Mert Hakan Yandaş'ı da Galatasaray'ın elinden kapmıştı.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Mesut Özil'den büyük fedakarlık! 7 milyon Euro... Mesut Özil'den büyük fedakarlık! 7 milyon Euro...
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! Inter ve Juventus da peşinde F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! Inter ve Juventus da peşinde
Szalai için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe... Szalai için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör