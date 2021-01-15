15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Altay Bayındır’a destek

Altay Bayındır’a destek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Kaleci Altay Bayındır, tribün liderlerinden Sefa Kalya’yı ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından attığı mesajla anınca bazı tepkilere hedef olmuştu.

Eleştiriler üzerine hesabını donduran genç file bekçisine, sarı-lacivertli taraftarlardan destek geldi. "SeniSeviyoruz Altay" etiketi kısa sürede Twitter'da TrendTopic oldu. Altay bu sezonki performansıyla takımın başarısına önemli katkı sağlamıştı.
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