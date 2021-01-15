15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün sakatlık durumu belli oldu!

F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Yıldız futbolcunun durumu belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

'nin Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 'ün durumu belli oldu. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında gerilme tespit edildiğini açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile karşılaşan 'de tecrübeli futbolcu , sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısına başlayamamıştı. İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Sinan, 37. dakikada yaşadığı bir ikili mücadele sonrasında kendini yere bırakmıştı. Sinan, ikinci yarıda yerini Mame Thiam'a bırakmıştı.

Oyuncunun durumu gerçekleştirilen tetkikler sonrası belli oldu. Fenerbahçe kulübü Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağında gerilme tespit edildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının özeti (İzleyin) haberin devamı

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