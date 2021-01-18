Fenerbahçe Diego Perotti ile yollarını ayıracak mı? Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, sakatlığı nedeniyle ameliyat olmasına karar verilen ve sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Diego Perotti ile ilgili "Bu sezon kendisinden faydalanamayacağız." dedi.
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti ile ilgili de konuştu.
"YAPTIĞIMIZ MUKAVELE ÇERÇEVESİNDE ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"
Ali Koç, Perotti ile ilgili "Çok fazla sakatlıklarla uğraşıyoruz. Sakatlık geçmişine baktığımız zaman Perotti bir riskti. 4 maç oynadı, 3'ünü kazanmamızda katkısı oldu. Ne kadar yaratıcı olduğunu kısa süre içinde gösterdi ama ne yazık ki talihsiz şekilde sakatlığı nüksetti ve görünen o ki bu sezon faydalanamayacağız. Yaptığımız mukavele çerçevesinde de adımlarımızı atmak durumundayız." ifadelerini kullandı.
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