18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Diego Perotti ile yollarını ayıracak mı? Resmi açıklama geldi

F.Bahçe Perotti ile yollarını ayıracak mı? Resmi açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

Başkanı , maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, sakatlığı nedeniyle ameliyat olmasına karar verilen ve sahalardan uzun süre uzak kalacak olan ile ilgili "Bu sezon kendisinden faydalanamayacağız." dedi.

'in 19. haftasında sahasında 'nü 3-1 mağlup eden 'de başkan , karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Arjantinli kanat oyuncusu ile ilgili de konuştu.

"YAPTIĞIMIZ MUKAVELE ÇERÇEVESİNDE ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

Ali Koç, ile ilgili "Çok fazla sakatlıklarla uğraşıyoruz. Sakatlık geçmişine baktığımız zaman Perotti bir riskti. 4 maç oynadı, 3'ünü kazanmamızda katkısı oldu. Ne kadar yaratıcı olduğunu kısa süre içinde gösterdi ama ne yazık ki talihsiz şekilde sakatlığı nüksetti ve görünen o ki bu sezon faydalanamayacağız. Yaptığımız mukavele çerçevesinde de adımlarımızı atmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Perotti ile yollar ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi

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