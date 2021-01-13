Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Youssouf atağı!
Oğulcan Çağlayan meselesinde tartışma yaşayan, İrfan Can için de yarışan Galatasaray ile Fenerbahçe yine rakip oldu. Galatasaray bir süredir Yeni Malatyaspor'lu Youssouf Ndayishimiye ile ilgilenirken Fenerbahçe'nin de bu oyuncu için devreye girdiği bildirildi.
Oğulcan Çağlayan meselesinde tartışma yaşayan, İrfan Can için de yarışan Galatasaray ile Fenerbahçe yine rakip oldu. Galatasaray bir süredir Yeni Malatyaspor'lu Youssouf Ndayishimiye ile ilgilenirken Fenerbahçe'nin de bu oyuncu için devreye girdiği bildirildi. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Burundili ön libero için Malatyaspor Kulübünr teklif hazırladığı ortaya çıktı. Öte yandan Galatasaray yönetimi, dünkü maç öncesi Yeni Malatyaspor ile bir görüşme daha yaptı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Adil Gevrek ile bir araya gelirken Gevrek'in 2 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin son anda Ndayishimiye için devreye girmesinin Galatasaraylı yöneticileri kızdırdığı ifade edildi.
(Fotomaç)
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