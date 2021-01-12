Sokratis transferi için kıran kırana mücadele! Fenerbahçe 2 takımla yarışıyor

Fenerbahçe'nin stoper listesinde hala bir numarada bir diğer Arsenal'li Sokratis Papastathopulos var. İtalyan basını, Yunan savunmacıya imza attırmak için Genoa, Real Betis ve Fenerbahçe'nin yarıştığını belirtiyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin stoper listesinde hala bir numarada bir diğer Arsenal'li Sokratis Papastathopulos var. İtalyan basını, Yunan savunmacıya imza attırmak için Genoa, Real Betis ve Fenerbahçe'nin yarıştığını belirtiyor. 32 yaşındaki oyuncunun kararını bu hafta vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin hedefi Arsenal'den Mesut Özil ile birlikte Sokratis'i de transfer ederek bir taşla iki kuş vurmak.

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