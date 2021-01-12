12 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Sokratis transferi için kıran kırana mücadele! Fenerbahçe 2 takımla yarışıyor

Sokratis için kıran kırana mücadele! F.Bahçe 2 takımla yarışıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

'nin stoper listesinde hala bir numarada bir diğer 'li Sokratis Papastathopulos var. İtalyan basını, Yunan savunmacıya imza attırmak için , ve Fenerbahçe'nin yarıştığını belirtiyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

'nin stoper listesinde hala bir numarada bir diğer 'li Sokratis Papastathopulos var. İtalyan basını, Yunan savunmacıya imza attırmak için , ve Fenerbahçe'nin yarıştığını belirtiyor. 32 yaşındaki oyuncunun kararını bu hafta vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin hedefi Arsenal'den ile birlikte Sokratis'i de transfer ederek bir taşla iki kuş vurmak.

(Fotomaç)

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