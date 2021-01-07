07 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu! 10'u alamıyor...

Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona doğru yaklaşırken, en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Mesut'un giyeceği forma numarası. Peki yıldız oyuncu sarı lacivertlilerden hangi forma numarasını istedi? İşte Mesut Özil'in forma numarası... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu! 10'u alamıyor...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

Son dakika haberi... , , , , gibi spekteküler transfer hamleleriyle her zaman taraftarını memnun eden bu kez de dünya yıldızı Mesut Özil ile anlaştı. Kariyerinde , ve gibi üst düzey takımlar olan Mesut Özil, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymek istedi fakat TFF maddelerine göre bu sezon için bu isteğin gerçekleşme şansı yok.

Öte yandan son dakika bilgisine göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz ay Londra'ya gittiği ve Mesut Özil ile bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu! 10'u alamıyor...

SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL 10 NUMARAYI İSTEDİ!

, ve 'de 10 numaralı formayı giyen Mesut Özil, 'de de 10 numarayı istedi. Ancak Sarı Lacivertli ekipte bu forma numarası Mbwana Samatta'da. 'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemez.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu! 10'u alamıyor...

Konu ile ilgili talimatnamede şu ifadeler yer alıyor:

''Forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun başka bir kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez. Transfer edilen futbolculara kullanılmayan numaralardan birinin verilmesi zorunludur.''

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu! 10'u alamıyor...

MEMLEKETİ ZONGULDAK'IN PLAKASI OLAN 67'Yİ GİYECEK!

Futbol kamuoyunda Mesut Özil'in 23 numaralı formayı giyeceği yüksek sesle konuşulurken işin gerçeğine Fanatik ulaştı. Aslen Zonguldaklı olan Özil, memleketinin plaka numarasını tercih etti. Yarım sezon 67 numaralı forma ile mücadele edecek olan yıldız solak, önümüzdeki sezondan itibaren 'nin yeni 10 numarası olacak.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu! 10'u alamıyor...

SENELİK 5 MİLYON € KAZANACAK!

İlk görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından bu transferdeki ısrarını sürdürdü. İkinci görüşme ise yakın zamanda gerçekleşti. Mesut Özil ve ekibi bir kez daha Ali Koç, ve Acun Ilıcalı'yı 'da ağırladı. Fenerbahçe tarafı bu kez Mesut ve menajerlerini ikna etti. Taraflar yıllık 5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu! 10'u alamıyor...

MESUT ÖZİL DAHA ÖNCE HANGİ FORMA NUMARALARINI TERCİH ETTİ?

formasıyla adını duyuran Mesut, sırasıyla Werder Bremen, ve 'da forma giydi. Schalke'de 17, Werder Bremen'de 11 numaralı giyen tecrübeli oyuncu, Real Madrid'deki ilk sezonunda 23 numarayı giydi.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu! 10'u alamıyor...

Lassana Diarra'nın takımdan ayrılmasının ardından 3 sezon boyunca 'de 10 numaralı formayla mücadele eden Özil, 2013/14 sezonunda transfer olduğu 'da ilk olarak 11'i giydi. 5 yıl bu formayla oynayan Türk asıllı Alman oyuncu, Jack Wilshere'ın ayrılığı sonrası 10 numarayı devraldı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu! 10'u alamıyor...

'na 17 numarayla giriş yapan Özil, 7 yıl boyunca 8 numaralı forma ile oynadıktan sonra 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında 10 numaralı forma ile mücadele etti. Kaynak: Fanatik

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