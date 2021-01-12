12 Ocak 2021, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı CANLI

Fenerbahçe Beko - Baskonia | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

THY EuroLeague'in 19. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Baskonia maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Erkek Basketbol Takımı, THY 'nin 19. haftasında temsilcisi TD Systems 'yı konuk ediyor.

'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 20.45'te başladı ve 'ten canlı yayınlanıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 13. sırada bulunuyor. Baskonia ise 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Baskonia 86-68 kazanmıştı.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 28 - 18 BASKONIA
İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 51 - 41 BASKONIA

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