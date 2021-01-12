Fenerbahçe Beko Baskonia maçı CANLI
THY EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Baskonia'yı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Baskonia maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı konuk ediyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 20.45'te başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.
Avrupa Ligi'nde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 13. sırada bulunuyor. Baskonia ise 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Baskonia 86-68 kazanmıştı.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 28 - 18 BASKONIA
İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 51 - 41 BASKONIA
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