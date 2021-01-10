Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberleri)

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil için geri sayıma geçildi.

Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanacağı belirtilirken, Mesut'un İstanbul'a ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.