Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberleri)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil için geri sayıma geçildi.
Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.
32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanacağı belirtilirken, Mesut'un İstanbul'a ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe'nin transferle ilgili prosedürleri tamamlamaya başladığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun abisinden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte Fenerbahçe logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu. İşte o paylaşım...
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