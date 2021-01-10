10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe'nin transferi için gün saydığı Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberleri)

Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren 'de için geri sayıma geçildi.

Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

32 yaşındaki futbolcunun 'den yıllık 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanacağı belirtilirken, Mesut'un İstanbul'a ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.

Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

'nin transferle ilgili prosedürleri tamamlamaya başladığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun abisinden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Mesut Özil'in abisinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

'in abisi , sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu. İşte o paylaşım...

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