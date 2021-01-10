10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut rüzgarı!

Fenerbahçe'de Mesut rüzgarı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Fenerbahçe, basınında manşetlere çıktı. Taraftar formasını almak için sabırsızlanıyor. Yönetim ise bu transferi ‘kazanca’ çevirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Özil'i bekliyor... Tecrübeli oyuncu, menajeri ile birlikte 'le sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor. Kalan 6 aylık kontratı karşılığında 8 milyon euro alacağı bulunan yıldız, ekibiyle anlaşması halinde 'a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık mukavele imzalayacak. Ada kaynakları masadaki en güçlü seçeneğin Mesut'un 6 aylık maaşının bir kısmını Arsenal'in bir kısmını ise sarı-lacivertli takımın karşılaması olduğunu belirtti. Pazarlıkların belirleyici olacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE KARLI ÇIKACAK
Mesut'un transferi daha resmileşmeden Fenerbahçe'ye heyecan ve bereket getirdi. basını ve özellikle İngiliz medyası yaklaşık 3 gündür Fenerbahçe haberleri ile dolup taşıyor. Şimdiden büyük reklam yapan yönetim, sponsorluklarla bunu paraya çevirmeyi planlıyor. Ayrıca forma satışından da yüklü bir gelir bekleniyor. Taraftarlar şimdiden satışa sunulacak formalarını almak için sabırsızlanıyor. Planların tutması halinde Mesut'un yüksek maliyeti bir yana Fenerbahçe kar bile yapabilir.

EMRE BELÖZOĞLU TAKİBE BAŞLADI
Sportif direktör 'nun yanı sıra yardımcı antrenör ve iletişim sorumlusu , Instagram hesaplarından Mesut Özil'i takip etmeye başladı.

'COME TO F.BAHÇE' PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
Mesut, et lokantaları ile dünyaca ünlenen Nusret'in "" paylaşımını beğenerek taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.

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