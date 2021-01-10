Fenerbahçe'de Mesut rüzgarı!
Fenerbahçe, Avrupa basınında manşetlere çıktı. Taraftar formasını almak için sabırsızlanıyor. Yönetim ise bu transferi ‘kazanca’ çevirmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Mesut Özil'i bekliyor... Tecrübeli oyuncu, menajeri ile birlikte Arsenal'le sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor. Kalan 6 aylık kontratı karşılığında 8 milyon euro alacağı bulunan yıldız, İngiliz ekibiyle anlaşması halinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık mukavele imzalayacak. Ada kaynakları masadaki en güçlü seçeneğin Mesut'un 6 aylık maaşının bir kısmını Arsenal'in bir kısmını ise sarı-lacivertli takımın karşılaması olduğunu belirtti. Pazarlıkların belirleyici olacağı aktarıldı.
FENERBAHÇE KARLI ÇIKACAK
Mesut'un transferi daha resmileşmeden Fenerbahçe'ye heyecan ve bereket getirdi. Avrupa basını ve özellikle İngiliz medyası yaklaşık 3 gündür Fenerbahçe haberleri ile dolup taşıyor. Şimdiden büyük reklam yapan yönetim, sponsorluklarla bunu paraya çevirmeyi planlıyor. Ayrıca forma satışından da yüklü bir gelir bekleniyor. Taraftarlar şimdiden satışa sunulacak Mesut Özil formalarını almak için sabırsızlanıyor. Planların tutması halinde Mesut'un yüksek maliyeti bir yana Fenerbahçe kar bile yapabilir.
EMRE BELÖZOĞLU TAKİBE BAŞLADI
Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yanı sıra yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı ve Fenerbahçe Futbol A Takımı iletişim sorumlusu Alper Yemenciler, Instagram hesaplarından Mesut Özil'i takip etmeye başladı.
'COME TO F.BAHÇE' PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
Mesut, et lokantaları ile dünyaca ünlenen Nusret'in "Come to Fenerbahçe" paylaşımını beğenerek taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları