Fenerbahçe Attila Szalai'yi gündemine aldı!
Stoper arayışlarını sürdüren ve Sokratis ve Deli gibi isimlerle anılan Fenerbahçe, kariyerini Apollon Limassol'de sürdüren ve yaz transfer döneminde Galatasaray'ın istediği Macar stoper Attila Szalai'yi gündemine aldı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.
Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve Adı Sokratis, Simon Deli gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'de forma giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Szalai'nin transferi için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI
Szalai'nin adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.
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