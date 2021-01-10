10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Attila Szalai'yi gündemine aldı!

F.Bahçe'de stopere yeni aday! G.Saray da istemişti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

Stoper arayışlarını sürdüren ve Sokratis ve Deli gibi isimlerle anılan , kariyerini 'de sürdüren ve yaz transfer döneminde Galatasaray'ın istediği Macar stoper 'yi gündemine aldı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen 'de hareketlilik sürüyor. Dünyaca ünlü futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen ve Adı Sokratis, gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, ekibi 'de forma giyen 22 yaşındaki stoper 'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Szalai'nin transferi için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Szalai'nin adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.

Attila Szalai kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

F.Bahçe Attila Szalai'yi gündemine aldı

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