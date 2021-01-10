10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Attila Szalai kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Attila Szalai kimdir?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren ve 'nin gündemine gelen hakkında arama motorlarında birçok sorgu yapılıyor. Başarılı Macar stoperin yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. İşte detaylar...

Bir dönem 'ın da gündemine gelen Macar stoper , ara transfer döneminde sarı lacivertli ekibin gündemine geldi. Peki, kimdir?

ATTILA SZALAI KİMDİR?

20 Ocak 1998 yılında 'ın şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola altyapısında başlamıştır. Atilla Szalai sırasıyla , , ve takımlarında forma giymiştir. Szalai'nin en iyi özelliklerinden birisi iki ayağını da iyi kullanabilmesi olarak göze çarpıyor. Attila Szalai'nin 1.92 boyu bulunmaktadır ve hava hakimiyeti oldukça yüksektir. Attila Szalai 'nın formasını 8 kez giydi. Takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Szalai, bu sezon 15 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performansa imza attı.

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