Attila Szalai kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Attila Szalai hakkında arama motorlarında birçok sorgu yapılıyor. Başarılı Macar stoperin yaşamı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. İşte detaylar...
Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Macar stoper Attila Szalai, ara transfer döneminde sarı lacivertli ekibin gündemine geldi. Peki, Attila Szalai kimdir?
ATTILA SZALAI KİMDİR?
20 Ocak 1998 yılında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola Vac FC altyapısında başlamıştır. Atilla Szalai sırasıyla Vasas, Rapid Wien, Mezökövesd ve Limassol takımlarında forma giymiştir. Szalai'nin en iyi özelliklerinden birisi iki ayağını da iyi kullanabilmesi olarak göze çarpıyor. Attila Szalai'nin 1.92 boyu bulunmaktadır ve hava hakimiyeti oldukça yüksektir. Attila Szalai Macaristan Milli Takımı'nın formasını 8 kez giydi. Takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Szalai, bu sezon 15 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performansa imza attı.
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