07 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! "Birkaç gün içinde..." | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlayan Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Birkaç gün içinde... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren , 'da ses getirecek bir transfere imzaya atmaya hazırlanıyor.

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Birkaç gün içinde... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Sarı-lacivertliler, forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Birkaç gün içinde... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

'nın 32 yaşındaki futbolcunun transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenirken, cephesinden ile ilgili açıklama geldi.

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Birkaç gün içinde... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

ekibinin teknik direktörü , 'in durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Birkaç gün içinde... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Arteta açıklamasında "Mesut Özil'in Arsenal'deki geleceğini önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. İki tarafın da artık önüne bakması gerek.

Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Birkaç gün içinde... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Eğer ortak bir çözüm noktasında buluşamazsak, Özil 6 ay daha bizimle olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde oturup, bir karar alacağız" ifadelerini kullandı.

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