Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! "Birkaç gün içinde..." | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlayan Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'da ses getirecek bir transfere imzaya atmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
Kanarya'nın 32 yaşındaki futbolcunun transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması beklenirken, Arsenal cephesinden Mesut Özil ile ilgili açıklama geldi.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.
Arteta açıklamasında "Mesut Özil'in Arsenal'deki geleceğini önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. İki tarafın da artık önüne bakması gerek.
Eğer ortak bir çözüm noktasında buluşamazsak, Özil 6 ay daha bizimle olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde oturup, bir karar alacağız" ifadelerini kullandı.
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