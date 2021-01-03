04 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut'un Valencia planı! İşte yeni görevi

Bulut'un Valencia planı! İşte yeni görevi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

Testleri negatif çıkan ve ’ın oynamasının önünde engel yok. Ancak Bulut, B planı olarak ’yı her bölgede kullanmak için hazırladı.

Teknik Direktörü , sakatlıktan çıkan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcusuna eksikler dolayısıyla farklı görevler yükleyen Bulut, yarın deplasmanı için öz veri istedi. Bulut, ile yaptığı görüşmede " ile Koronavirüs'ü yeni atlattı. ise sakat. yok. Orta alanda savunma anlamında zafiyet yaşayabiliriz.


Bu noktada senden destek istiyorum. Kim oynarsa destek verip direnci artırmalıyız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, işin savunma boyutuna mümkün olduğunca yardım isterken, ileriye top taşıma konusunda da Valencia'yı en önemli silahı olarak kullanacak. Bulut, ve ikilisi ile başlamayı planladığı Kasımpaşa mücadelesinde Valencia'nın getireceği toplarla golcülerine pozisyon hazırlayacak. Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen ve bunların yedisine ilk 11'de başlayan Ekvadorlu oyuncu, 1 gol atıp 2 asist yaptı. ()
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