Fenerbahçe'den corona açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, yapmış olduğu açıklamada, "Bugün Can Bartu Tesislerimizde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe takım, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüsü test sonuçlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bugün Can Bartu Tesislerimizde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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