04 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den corona açıklaması!

F.Bahçe'den corona açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 Giriş Tarihi: 02.01.2021

Spor Kulübü, yapmış olduğu açıklamada, "Bugün Tesislerimizde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

takım, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüsü test sonuçlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bugün Tesislerimizde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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