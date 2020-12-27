27 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasını bay geçen , 3 günlük iznin ardından 16. haftada ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda, dar alan organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Ağrıları bulunan Jose Sosa takımdan ayrı salonda çalıştı. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci ise kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Ligde 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Ali Koç'tan galibiyet ve yeni yıl tebriği

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, antrenmandan önce futbol takımıyla bir araya geldi.

Başkan Koç, Medipol Başakşehir maçında ortaya konulan mücadele ve alınan galibiyetten dolayı oyuncuları tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübü başkanı, ayrıca futbolcuların ve teknik heyetin yeni yılını da kutladı. Ali Koç'a yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile sportif direktör Emre Belözoğlu da eşlik etti.

Öte yandan Fenerbahçe'de genç futbolcu Mikael Askarov'un 18'inci doğum günü kutlandı.

Mesut Özil'e Juventus kancası! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Mesut Özil'e Juventus kancası! Mesut Özil'e Juventus kancası!
F.Bahçe'den çifte transfer bombası! Eski yıldız geri dönecek F.Bahçe'den çifte transfer bombası! Eski yıldız geri dönecek
Canlı yayında flaş yorum! F.Bahçe Bulut ile şampiyon olamaz Canlı yayında flaş yorum! "F.Bahçe Bulut ile şampiyon olamaz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör