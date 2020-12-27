Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı
Süper Lig'in 15. haftasını bay geçen Fenerbahçe, 3 günlük iznin ardından 16. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda, dar alan organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Ağrıları bulunan Jose Sosa takımdan ayrı salonda çalıştı. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci ise kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Ligde 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
Ali Koç'tan galibiyet ve yeni yıl tebriği
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, antrenmandan önce futbol takımıyla bir araya geldi.
Başkan Koç, Medipol Başakşehir maçında ortaya konulan mücadele ve alınan galibiyetten dolayı oyuncuları tebrik etti.
Sarı-lacivertli kulübü başkanı, ayrıca futbolcuların ve teknik heyetin yeni yılını da kutladı. Ali Koç'a yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile sportif direktör Emre Belözoğlu da eşlik etti.
Öte yandan Fenerbahçe'de genç futbolcu Mikael Askarov'un 18'inci doğum günü kutlandı.
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