01 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla çalışmaları hızlandıran Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yolları o isimde kesişti. Milli yıldızı hangisi kadrosuna katacak? İşte detaylar...

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 01.01.2021

'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala kulüpler transfer girişimlerini hızlandırmış durumda.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Özellikle ligin 4 büyük kulübü transferde kolları erkenden sıvarken, sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren , ara transferde de kadrosuna yeni isimleri katmaya hazırlanıyor.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Sarı-lacivertliler'in forması da giyen 'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, bu transfer için flaş bir gelişme yaşandı.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

Adı 'yle anılan için 'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

'ın da aynı şekilde kiralama teklifiyle 'nin kapısını çalması bekleniyor.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

takımı, kulübün finansal durumu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

ve 'nin ilgilendiği , formasını iki kez terletti.

Devlerin savaşı! Fenerbahçe ile Beşiktaş o isim için karşı karşıya

20 yaşındaki forvet bu sezon 'da çıktığı 4 maçta gol veya asist katkısı yapmadı.

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