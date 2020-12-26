26 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de komşu harekatı!

F.Bahçe'de komşu harekatı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

yönetim bekleneni veremeyen Sosa’nın yerine Bulut’ut gözdesi Bakasetas’ı istiyor. Savunmaya ise ’de kadro dışı kalan Sokratis’in edilmesi planlanıyor.

Sezon başında son yılların en büyük operasyonuna imza atan devre arasında da durmayacak. İddialara göre Sarı-Lacivertliler beklentilerin çok altında kalan ve Mauricio Lemos'la ara transfer döneminde yolları ayırmanın hesabını yapıyor.

SAVUNMADA BÜYÜK SORUN VAR
Fenerbahçe bu isimlerin yerini iki Yunan yıldızla doldurmayı planlıyor. Stoper sorununu çözmek isteyen Sarı- Lacivertliler'in forması giyen Sokratis ile ilgilendiği öğrenildi.


ARSENAL'DE KADRO DIŞI KALDI
Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız şu anda Arsenal'da kadro dışı… Yönetimin Jose Sosa'nın yerine düşündüğü isim ise Alanyasporlu Anastasios Bakasetas

YENİDEN GİRİŞİM YAPILACAK
Erol Bulut'un sezon başında da ısrarla istediği yıldız futbolcu konusunda Alanyaspor yönetimi ikna edilememişti. Devre arasında bu konuda yeni bir girişim yapılması bekleniyor. (Takvim)

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