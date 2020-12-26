Fenerbahçe'de komşu harekatı!
Fenerbahçe yönetim bekleneni veremeyen Sosa’nın yerine Bulut’ut gözdesi Bakasetas’ı istiyor. Savunmaya ise Arsenal’de kadro dışı kalan Sokratis’in transfer edilmesi planlanıyor.
Sezon başında son yılların en büyük transfer operasyonuna imza atan Fenerbahçe devre arasında da durmayacak. İddialara göre Sarı-Lacivertliler beklentilerin çok altında kalan Jose Sosa ve Mauricio Lemos'la ara transfer döneminde yolları ayırmanın hesabını yapıyor.
SAVUNMADA BÜYÜK SORUN VAR
Fenerbahçe bu isimlerin yerini iki Yunan yıldızla doldurmayı planlıyor. Stoper sorununu çözmek isteyen Sarı- Lacivertliler'in Arsenal forması giyen Sokratis ile ilgilendiği öğrenildi.
ARSENAL'DE KADRO DIŞI KALDI
Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız şu anda Arsenal'da kadro dışı… Yönetimin Jose Sosa'nın yerine düşündüğü isim ise Alanyasporlu Anastasios Bakasetas
YENİDEN GİRİŞİM YAPILACAK
Erol Bulut'un sezon başında da ısrarla istediği yıldız futbolcu konusunda Alanyaspor yönetimi ikna edilememişti. Devre arasında bu konuda yeni bir girişim yapılması bekleniyor. (Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları