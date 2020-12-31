31 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu: En yukarıda olmak istiyoruz

En yukarıda olmak istiyoruz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Ferdi Kadıoğlu, Sansürsüz 'a konuştu: Bazen çok iyi dönemlerimiz geçmedi. Kazanamadığınızda mutsuz oluyorsunuz ancak Türkiye'nin en büyük takımıyız. Hep en yukarıda olmak istiyoruz

Ferdi Kadıoğlu, Sansürsüz 'a konuştu: Bazen çok iyi dönemlerimiz geçmedi. Kazanamadığınızda mutsuz oluyorsunuz ancak Türkiye'nin en büyük takımıyız. Hep en yukarıda olmak istiyoruz. İlk yılımda çok fazla oynamadım. Ümidimi kaybetsem ayrılırdım. Ama hep kendime güvendim. 'ndan teklif aldım. Ailem ile görüştükten sonra kararımı vereceğim. Caner takımın birleştirici oyuncusu.
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