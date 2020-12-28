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Fenerbahçe maçını yoğun bakımda izleyen taraftarla Emre Belözoğlu görüştü

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastası olan ve oksijen desteği alırken Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçı izleyen 65 yaşındaki İbrahim Eyin, sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu ile görüntülü görüştü. İşte o anlar...
28.12.2020
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, anlamlı bir harekete imza attı. Belözoğlu, corona virüsüne yakalandıktan sonra hasta yatağında oksijen desteği alırken sarı-lacivertli takımın maçını izlediği görüntülerle gündeme gelen İbrahim Eyin'le görüntülü konuşarak kendisine destek verdi. 2007 yılında da yoğun bakıma alınmış olan 65 yaşındaki Eyin, o zaman da hastane odasını Fenerbahçe Bayrakları ile donatmıştı.

Ayrıca İbrahim Eyin'in görüntülerini Başakşehir ile oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular da izledi. "Sizlere her şartta destek olmak isteyen ve sizden hayata bağlanma gücünü bekleyen insanlar var. Lütfen unutmayın arkadaşlar" mesajı ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu tarafından futbolculara gönderilen mesaj, mücadele öncesi önemli motivasyon sağladı.

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