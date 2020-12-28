Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden 4 gün üst üste yapılan corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Sakat futbolcuların takıma dönmesiyle rahatlayan Fenerbahçe, üç futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasıyla şoke olmuştu. Sarı-lacivertliler, bu durum üzerine tüm takıma 4 gün üst üste daha test yaptı ve başka herhangi futbolcuda virüse rastlanılmadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Üç oyuncumuzda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız

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