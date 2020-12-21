21 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a sert uyarı!

Mert Hakan'a sert uyarı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Son maçlarda sahadaki agresifliği ile öne çıkan 'a ilk uyarı geldi.

Son maçlarda sahadaki agresifliği ile öne çıkan 'a ilk uyarı geldi. Son olarak önceki günkü maçta Ferdi ile tartışan MHY'den daha sakin olmasını isteyen teknik direktör Erol Bulut, "Yenilgiyi kabullenmemen çok normal ama takım arkadaşlarına karşı tavırlarında daha dikkatli olmalısın. Hepimizin F.Bahçe'nin başarılı olması için mücadele ediyoruz. Biraz daha sakin olmak zorundasın" dediği öğrenildi.
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