Fenerbahçe'de Nazım Sangare formayı kaptı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve Başakşehir maçında da gol atan Nazım Sangare, Gökhan Gönül'le girdiği forma yarışında bir adım öne geçti.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve form tutmaya başlayan Sangare, teknik direktör Erol Bulut'un yüzünü güldürüyor. Başakşehir maçında beraberliği getiren golü atan ve iyi futboluyla alkışı hak eden Alman asıllı Türk sağ bek, Gökhan Gönül'le forma savaşında bir adım öne geçti.

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