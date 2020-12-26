26 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nazım Sangare formayı kaptı

F.Bahçe'de Sangare formayı kaptı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve Başakşehir maçında da gol atan Nazım Sangare, 'le girdiği forma yarışında bir adım öne geçti.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve form tutmaya başlayan Sangare, teknik direktör 'un yüzünü güldürüyor. Başakşehir maçında beraberliği getiren golü atan ve iyi futboluyla alkışı hak eden Alman asıllı Türk sağ bek, 'le forma savaşında bir adım öne geçti.

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