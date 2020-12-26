Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)
ING Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup ederek bu sezonki 12. galibiyetini elde etti.
ING Basketbol Ligi'nin 14. haftasındaki dev derbide Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, rakibini 85-72 mağlup ederek bu sezon çıktığı 12. maçını da kazandı. Sarı-lacivertli takım ise bu sezonki 14. maçında 3. yenilgisini aldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Polat Parlak
ANADOLU EFES: Micic 12, Buğrahan Tuncer, Simon 15, Moerman 25, Dunston 4, Larkin 14, Doğuş Balbay 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 10, Anderson 3
FENERBAHÇE BEKO: De Colo 5, Pierre 16, Guduric 12, Barthel 7, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberoviç 7, Kenan Sipahi 4, Ahmet Düverioğlu 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-14
DEVRE: 44-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-57
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