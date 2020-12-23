23 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 84-77 Olympiakos (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe Beko 3 maç sonra kazandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

EuroLeague'in 16. haftasında Beko, 'u 84-77 mağlup ederek 3 maç aranın ardından galip geldi.

EuroLeague'in 16. haftasında Beko, evinde 'u konuk etti. Sarı-lacivertliler parkeden 84-77 galip ayrılarak 3 maç aranın ardından mağlubiyet serisine son verdi.

PERİYOT SONUÇLARI

1. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-27 Olympiakos
2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 45-41 Olympiakos
3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 61-53 Olympiakos

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