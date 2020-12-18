18 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: Güzel günler bizi bekliyor

Güzel günler bizi bekliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

Sports tv'den yayınlanan Brand&Sport Summit'in dünkü konuklarından biri Fenerbahçe Sportif Direktörü 'ydu.

24 senelik profesyonel hayatının 10 yılını Avrupa'da geçirdiğini belirten Belözoğlu, "Yurt dışında kurumsallaşma bu işin olmazsa olmazı. Almanya'da 1. ve 2. liglerden dolaylı yoldan 60 bin kişiye yakın maaş kazanan var. Öyle bir pastadan bahsediyoruz ki futbol kulüpleri de artık buna evrilmek zorunda kaldı. Başkanımız önderliğinde en büyük amacımız bu yapıyı oturtmak ve öncü olmak" dedi. Ekonomik açıdan çok uzun vadeli planlar yaptıklarını da dile getiren Belözoğlu, "Fenerbahçe'de kendi değerlerini yetiştiren ve kendi içinden bütçe oluşturan bir yapı olması en büyük arzum. Sabırla beraber uzun ve kısa vadeli planlamalarla güzel günler bizi bekliyor. İyi çalışan bir ekibimiz var" diye konuştu.

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