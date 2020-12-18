Fenerbahçe'de Sosa riske edilmeyecek

Karacabey ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyun dışına alınan Jose Sosa'nın Gaziantep deplasmanında riske edilmeyeceği belirtildi.

Karacabey ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyun dışına alınan Jose Sosa'nın Gaziantep deplasmanında riske edilmeyeceği belirtildi. Erol Bulut'un vazgeçilmezlerinden biri olan Arjantinli yıldızın kasığında sertleşme olduğu ve Gaziantep'e götürülmeyeceği öğrenildi.

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